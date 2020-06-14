اعلنت مديرية الدفاع المدني، الاحد، عن مصرع واصابة ثلاثة مواطنين بحادث سير قرب الرزازة في كربلاء.

وقالت الدفاع المدني في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "فرق الدفاع المدني في محافظة كربلاء المقدسة تمكنت من التعامل وانقاذ شخصين وانتشال جثة اخر نتيجة حادث اصطدام عجلتين نوع لوري قلاب على طريق الرزازة".

وأضاف البيان أنه "فرق الدفاع المدني باشرت باخراج المصابين من العجلتين باستخدام اجهزه القطع والفصل الهيدروليكية من الحطام مع انتشال جثة السائق وتسليمه الى دائرة الطب العدلي وفق الاجراءات القانونية"، مشيراً الى أن "سبب الحادث كان نتيجة السرعه الزائدة وقلة الانتباه".