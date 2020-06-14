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اتلتيكو مدريد يستهل عودته من غياب كورونا بتعادل محبط امام بلباو

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2020-06-14 | 16:23

اتلتيكو مدريد يستهل عودته من غياب كورونا بتعادل محبط امام بلباو

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واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد مسلسل فقدان النقاط في بطولة مع استئناف النشاط بتعادل محبط مع أتليتك بلباو بنتيجة 1-1.
أقيمت المباراة على ملعب "سان ماميس" بإقليم الباسك، في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت "القاهرة" بقيادة الحكم الدولي، خوسيه جونزاليس.

بدأت المباراة هادئة بين الفريقين، حتى استطاع أصحاب الأرض افتتاح التسجيل عن طريق القائد، إيكر مونياين، في الدقيقة 37 من أحداث الشوط الأول.


ولكن لم يدم تقدم أتليتك بلباو كثيرًا، حيث أدرك مهاجم أتلتيكو مدريد، دييجو كوستا، هدف التعادل بعد دقيقتين فقط.

وفي الشوط الثاني، أتسم أداء الفريقين بالبطء الشديد وصعوبة الفرصة على مرمى الحارسين يان أوبلاك وأوناي سيمون، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجالي 1-1.

بهذه النتيجة، يظل أتلتيكو مدريد في المركز السادس برصيد 46 نقطة ويهدر فرصة الصعود إلى المركز الرابع، بينما حصل أتليتك بلباو على نقطة ليحافظ على المركز العاشر برصيد 38 نقطة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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