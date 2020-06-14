اتلتيكو مدريد يستهل عودته من غياب كورونا بتعادل محبط امام بلباو

أقيمت المباراة على ملعب "سان ماميس" بإقليم الباسك، في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت "القاهرة" بقيادة الحكم الدولي، خوسيه جونزاليس.

بدأت المباراة هادئة بين الفريقين، حتى استطاع أصحاب الأرض افتتاح التسجيل عن طريق القائد، إيكر مونياين، في الدقيقة 37 من أحداث الشوط الأول.



ولكن لم يدم تقدم أتليتك بلباو كثيرًا، حيث أدرك مهاجم أتلتيكو مدريد، دييجو كوستا، هدف التعادل بعد دقيقتين فقط.

وفي الشوط الثاني، أتسم أداء الفريقين بالبطء الشديد وصعوبة الفرصة على مرمى الحارسين يان أوبلاك وأوناي سيمون، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجالي 1-1.

بهذه النتيجة، يظل أتلتيكو مدريد في المركز السادس برصيد 46 نقطة ويهدر فرصة الصعود إلى المركز الرابع، بينما حصل أتليتك بلباو على نقطة ليحافظ على المركز العاشر برصيد 38 نقطة.

