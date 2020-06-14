أول مباحثات كويتية عراقية منذ تنصيب حكومة الكاظمي

بحث وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح، الأحد، مع نظيره العراقي فؤاد حسين، عدداً من الموضوعات الخاصة بالعلاقات الثنائية، لأول مرة منذ تنصيب حكومة مصطفى الكاظمي.

وأكد حسين خلال اسقباله الوزير الكويتي، حرص بلاده على تطوير التعاون المشترك مع الكويت، معرباً عن تطلعه لمواصلة العمل على دفع العلاقات المتميزة بين البلدين، وتطويرها على سائر الصعد.

ودعا إلى تكريس التوازن في العلاقات على مستوى المنطقة بما يعزز العلاقات المشتركة بين دول المنطقة.

وناقش الجانبان تفعيل مخرجات مؤتمر الكويت للمانحين، ومُتابعة أعمال اللجنة العراقية-الكويتية المُشترَكة، والاستعدادات لانعقاد أعمالها في أقرب وقت ببغداد لمناقشة القضايا الثنائية العالقة.

كما بحث الجانبان جهُود احتواء التداعيات الاقتصادية والصحية لمرض فيروس كورونا، وتبادل الخبرات في هذا الصدد؛ لما يُمثله هذا الوباء من تحدٍّ مُشترَك على مُستوى الاقتصاد.

من جهته ، دعا وزير الخارجية الكويتي إلى أهمية تضافر الجهود بين البلدين في مواجَهة الجائحة، ومواجهة التحديات كافة بشكل جماعي.

ونقل الوزير الكويتي رسالة من أمير دولة الكويت رداً على رسالة مبعوث رئيس الوزراء بشأن الأزمة المالية في العراق.

وتتضمن الرسالة أنّ الكويت تقف مع العراق على كافة الأصعدة، ومنها تبادل الدعم الثنائي بين البلدين، ومجلس التعاون الخليجي، وموضوع الطاقة والربط الكهربائي، فضلاً عن دعم العراق في المحافل الدولية.

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وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بحث في وقت سابق اليوم مع وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الأحمد الصباح تحديات الأمن المائي وملف الإرهاب.

جاء ذلك خلال استقبال الكاظمي لوزير الخارجية الكويتي الذي حمل معه رسالة خطية من أمير دولة الكويت، حسبما أفاد المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي في بيان صحفي .

ووفق البيان، أكد الوزير الكويتي على أن" العلاقة ما بين العراق والكويت ضاربة في جذور التأريخ، وأن أمير دولة الكويت مهتم بتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في السراء والضراء، وضرورة تجنيب الأجيال القادمة مشاكل الماضي والحاضر".





وطبقا للبيان، ناقش الجانبان تحديات الأمن المائي وملف الإرهاب بوصفه تحديا مشتركا بين دول المنطقة، فضلا عن مناقشة الأزمة الاقتصادية.

من جانبه، شكر الكاظمي أمير دولة الكويت مذكّرا بمواقف الكويت المشهودة تجاه العراق، وأكد أن هناك تواصلا مستمرا مع المسؤولين الكويتيين.

ووصل وزير خارجية الكويت في وقت سابق اليوم إلى بغداد في زيارة رسمية للعراق.

وفتح العراق والكويت صفحة جديدة من العلاقات، توجتها زيارة أمیر الكويت الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى العراق في یونیو/حزيران 2019؛ حيث وصفت بأنها "تاريخية".

ويتجه البلدان بقوة إلى مزيد من تعزیز العلاقات وحل ما تبقى من أمور عالقة واحدة تلو الأخرى، وتذلیل العقبات أمام التعاون الثنائي في مختلف المجالات.