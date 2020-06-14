حكم بإعدام 3 متهمين بمصر حاولوا اغتيال مسؤول أمني بارز

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصدرت محكمة مصرية حكما نهائيا بإعدام 3 متهمين والسجن 25 عاما لـ8 آخرين، في قضية محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية السابق اللواء مصطفى النمر، وهي الواقعة التي شهدت مقتل اثنين من أفراد حراسته.
الحكم أصدرته محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ وتضمن أيضا إلزام المتهمين بدفع مبلغ يقارب نحو 17 ألف دولار عن الأضرار الناجمة عما ارتكبوه من جرائم.
وبموجب الحكم، لا يجوز للمتهمين المحبوسين، الطعن عليه بأي شكل كونه صادر من محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، التي تصبح أحكامها نهائية وباتة بالتصديق عليها من رئيس الجمهورية أو من يفوضه.
وكانت النيابة العامة المصرية قد أحالت 11 متهمًا إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ لاتهامهم بالانتماء لحركة "حسم" المسلحة التابعة لجماعة الإخوان المصنفة إرهابية.
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