الخلافات ترجئ مباحثات روسية تركية حول ليبيا وسوريا

تسببت الخلافات بين روسيا وتركيا حول ملفي ليبيا وسوريا في إرجاء مباحثات ثنائية كان مقرر لها اليوم الأحد.



وقالت وزارة الخارجية التركية إن مولود جاويش أوغلو ونظيره الروسي سيرجي لافروف قررا تأجيل المحادثات خلال مكالمة هاتفية اليوم الأحد.

وأضافت في بيان "نائبا وزيري البلدين سيستمران في التواصل والمحادثات في الفترة المقبلة، وتعقد المحادثات على المستوى الوزاري في موعد لاحق".

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وكان من المقرر أن يزور لافروف ووزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو إسطنبول لعقد تلك المحادثات قبل تأجيل اللقاء الذي لم يعلن رسميا عن سببه غير أن مراقبين أرجعوه للخلافات بين الجانبين..

وتدعم تركيا ما يعرف بـ"حكومة الوفاق" غير الدستورية برئاسة فايز السراج، بالسلاح والمرتزقة السوريين في ليبيا وهو ما يرفضه الجانب الروسي.

وفي سوريا، تساند أنقرة الجماعات المسلحة الإرهابية، كما تدخلت عسكريا بشكل مباشر في شمالي البلاد.

وعلى الرغم من أن اتفاقا توسطت فيه تركيا وروسيا قبل 3 أشهر أسفر عن وقف لإطلاق النار، وضع حدا للقتال في منطقة إدلب شمال غربي سوريا، إلا أن الضربات الجوية تجددت مرة أخرى على المنطقة الأسبوع الماضي.