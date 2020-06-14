- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حالة الطقس ودرجات الحرارة في مدن الإمارات غدا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 يونيو 2020
الخليج 365 ـ متابعات
توقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة صباحاً شرقاً، ورطبا ليلاً وصباح "الثلاثاء" على بعض المناطق الشمالية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، مثيرة للغبار والأتربة غرباً.
وبحسب المركز، حركة الرياح : غربية - شمالية غربية / 18- 30 تصل إلى 42 كم/س أحياناً.
ويكون الموج في الخليج العربي متوسطا إلى مضطرب .. ويحدث المد الأول عند الساعة 23:07 والمد الثاني عند 41 :21 والجزر الأول عند الساعة 08:14 والجزر الثاني عند الساعة 16:04 .
أما في بحر عمان فيكون الموج خفيفا إلى متوسط ..ويحدث المد الأول عند الساعة 30: 17 والمد الثاني عند الساعة 06:59 والجزر الاول عند الساعة 10:49 والجزر الثاني عند الساعة 00:42 .
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:
المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى
أبو ظبي 42 30 80 25
دبي 42 30 85 30
الشارقة 42 29 85 30
عجمان 38 29 90 35
أم القيوين 39 28 90 30
رأس الخيمة 43 28 80 25
الفجيرة 38 29 80 25
العين 47 32 70 15
ليوا 46 31 70 20
الرويس 39 29 80 30
السلع 42 31 75 25
دلما 39 32 85 40
طنب الكبرى 37 29 85 45
طنب الصغرى 37 29 85 45
أبو موسى 37 29 85 45
كانت هذه تفاصيل خبر حالة الطقس ودرجات الحرارة في مدن الإمارات غدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.