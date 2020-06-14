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الرئاسة الفرنسية تدين تدخل تركيا في ليبيا وتصفه بـ"العدواني"

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 يونيو 2020

الرئاسة الفرنسية تدين تدخل تركيا في ليبيا وتصفه بـ

متابعات_ الخليج 365

أدانت الرئاسة الفرنسية اليوم الأحد، 14/حزيران/2020، التدخلات التركية في ليبيا.

 

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وقالت الرئاسة، في بيان، إن سياسة #تركيا في #ليبيا "عدوانية" ولا يمكن السماح بها.

 

وأضافت: الأتراك يتصرفون بطريقة غير مقبولة عبر استغلال حلف شمال الأطلسي ولا يمكن لفرنسا السماح بذلك.

 

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