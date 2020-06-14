السعودية تدخل على خط أزمة سد النهضة

ذكرت وسائل إعلامية أن وزير الخارجية الإثيوبي، جدو أندارجاشو، استقبل أمس، السبت، السفير السعودي لدى أديس أبابا سامي جميل عبد الله، لمناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأفادت وكالة الأنباء الإثيوبية بأن المناقشات تركزت على المواقف المتعلقة بالمواطنين الإثيوبيين في السعودية، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بشكل أكبر.

كما شملت المحادثات بين الجانبين الوضع الحالي للمفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة.

وأضافت الوكالة أن الوزير الإثيوبي أطلع السفير السعودي على المحادثات الثلاثية الجارية بشأن سد النهضة، مشيرة إلى أن السفير دعا الدول الثلاث لحل القضايا العالقة من خلال الحوار.

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وكانت وزارة الري والموارد المائية المصرية قد أعلنت أن الاجتماع الذي عقد في 11 يونيو الجاري بواسطة الفيديو كونفرانس، شهد تقديم إثيوبيا "ورقة تحمل اقتراحًا مثيرًا للقلق حول قواعد ملء وتشغيل السد وتم الاعتراض على مضمونها."

وقال المتحدث باسم الوزراة إن هناك العديد من القضايا الرئيسية لا تزال محل رفض من الجانب الإثيوبي، في مقدمتها اعتراض إثيوبيا على البنود التي تضفي الصبغة الإلزامية قانوناً على الاتفاق أو وضع آلية قانونية لفض النزاعات التي قد تنشب بين الدول الثلاث، وكذلك رفض إثيوبيا التام للتعاطي مع النقاط الفنية المثارة من الجانب المصري، بشأن إجراءات مواجهة الجفاف والجفاف الممتد وسنوات الشح المائي.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، ردت إثيوبيا على التصريحات المصرية ببيان أعلنت فيه أنها ستلتزم بأي اتفاق يشمل قواعد ملء سد النهضة يتم إبرامه مع مصر والسودان، وذلك قبل استئناف وزراء الري في الدول الثلاث اجتماعاتهم، يوم غد الاثنين، لبحث الأزمة عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.

وأفادت شبكة "سكاي نيوز عربية" بأن وزارة الري الإثيوبية قالت، في بيان لها، إن الاتفاق الذي تسعى لإبرامه "سيستند فقط لإعلان المبادئ الذي تم توقيعه في مارس 2015".

وأوضح البيان أن أديس أبابا "ترفض الرضوخ للضغط عليها عبر معاهدات قديمة تعود لحقبة الاستعمار لم تكن طرفا فيها".