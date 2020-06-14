القضاء الإداري يرفض دعوى وقف امتحانات الثانوية العامة بسبب كورونا ويؤكد إقامتها في موعدها

رفضت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، قبول الدعوي المطالبة بوقف امتحانات الثانوية العامة لانتشار فيروس كورونا المستجد وخطورته علي صحة الطلاب، وذلك لانتقاء شرط المصلحة، واستمرار انعقاد الامتحانات في موعدها.

وكان المحامي عصام علي الطباخ المحامى، قدأقام دعوى بوقف الامتحانات المقررة يوم 21 يونيو 2020 ،لخطورتها على صحة على الطالب وحياته، نظرا للتصريحات الحكومية اليومية التي تؤكد بأن الوباء القاتل فيروس كورونا في قمة ذروته ، الأمر الذي يشكل ضررا بالغا على حياة الطلاب ، ومن ثم يعد القرار مخالف .

وطالبت الحكم بالشكل المستعجل، بوقف تنفيذ القرار الإداري الصادر بموعد الامتحانات، نظرا لخطورة الموقف.

وأضافت الدعوى ، إن القرار مخالفا للدستور بموجب المادة ( 93 ) والتي تقضي بأنه" تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والقونين الدولية"، كما أن بنصوص الأحكام الدستورية رقم 46 ، و 59 ،و 86 ، وبين أن الحق في الحياه وضماناته الحق في الرعاية الصحية وعدم تعرضها للخطر من أولويات الحقوق لارتباطه الوثيق بحياة الانسان وبممارسته الأنشطة اليومية، فهذا القرار من شأنه أن يعرض الطلبة الذين مازالوا في مرحلة الطفولة للخطر ويهدد صحتهم و حياتهم.