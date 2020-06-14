إيران: نصنع لقاحا ضد (كورونا)!

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نصر المجالي: مع تصاعد عدد الإصابات والقتلى لديها نتيجة الفيروس إلى مئات الآلاف، أعلنت إيران عن انهماك 24 فريق على "صنع" لقاح ضد فيروس كورونا.

وقال عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، علي آقا محمدي، في اجتماع مجموعة العمل لتقييم فرص ادارة (كورونا): يجب أن نتبع الحزمة الصحية، لدينا الآن 8 آلاف حالة وفاة نتعامل معها طوال الوقت، إنها مثل حادث تحطم طائرة مهم للغاية، ولكن أليس مهما إذا كان 18 ألف شخص يقتلون في حوادث المرور كل عام؟

واضاف: "هذا خطأ إعلامي، يجب أن لا نكون منشغلين فقط في قضية كورونا الآن، مؤكدا على ضرورة الاهتمام بصحة وسلامة المواطنين بشكل عام".

حزمة صحية

وتابع أقا محمدي قائلا: "نحن بحاجة إلى تحديد حزمة صحية، اطمئنوا بأنه يمكننا التحدث عن مشكلة صحية في وسائل الإعلام كل يوم، نجعل من كورونا أداة لإيلاء المواطنين مزيد من الاهتمام بالصحة، امامنا ايضا الانفلونزا بالإضافة الى كورونا".

وقال عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام: "خلال الحرب المفروضة (الحرب مع العراق (1980 -1987)، تم إنشاء بيوت الصحة، وحاليا هذه البيوت لا تزال نشطة في قضية كورونا".

ومضى قائلا: هناك 24 مجموعة في إيران تعمل عبر 6 طرق لصنع لقاح مضاد لفيروس كورونا، لافتا الى قدوم عائلة ايرانية إلى البلاد من اميركا وتعمل في هذا المجال.

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إصابات ووفيات ومتعافون

ومن جهتها، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايرانية سما سادات لاري بان عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد بلغ لغاية الان 187427 والمتعافين 148674 والمتوفين 8837 شخصا.

وقالت سادات لاري في تصريحها الصحفي، اليوم الاحد، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2472 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليرتفع اجمالي عدد المصابين الى 187427 من ضمنهم 2781 في حالة حرجة وهم يخضعون الان للعناية المركزة.

واضافت، ان عدد المتعافين من المرض بلغ 148674 فيما تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 107 حالات وفاة جديدة ليرتفع اجمالي عدد المتوفين الى 8837 شخصا.

واوضحت بان محافظات آذربيجان الغربية وهرمزكان وخوزستان وكردستان وكرمانشاه وسيستان وبلوجستان وبوشهر هي الان في الحالة الحمراء.



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