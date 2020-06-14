إسبانيا ستفتح حدودها مع الاتحاد الأوروبي باستثناء البرتغال

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تستأنف إسبانيا اعتباراً من 21 يونيو العمل بحرية التنقل مع كافة دول الاتحاد الأوروبي، باستثناء البرتغال التي لن تفتح حدودها البرية حتى 1 يوليو، كما أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الأحد.
وقال سانشيز في كلمة متلفزة إن الحكومة الإسبانية، التي سبق أن حددت الأول من تموز/يوليو موعداً لفتح الحدود، قررت رفع "كل القيود على حدودها مع كافة الدول الأعضاء (في الاتحاد الأوروبي باستثناء البرتغال) في 21 حزيران/يونيو"، وهو موعد رفع حال التأهب في البلاد.
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