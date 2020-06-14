"يونسكو": فيروس "كورونا" يشكّل تهديدًا وجوديًّا لبعض متاحف العالم

أشارت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" إلى أن إجراءات العزل العام التي فُرضت بسبب تفشي جائحة فيروس "كورونا" المستجد أضرت بشدة بالمتاحف على مستوى العالم وإن أكثر من عشرة بالمائة منها قد لا تفتح أبوابها للأبد في حين سيتعين على أخرى وقف مشاريع جديدة

وأظهر مسح شمل نحو 1600 متحف في 107 دول أجراه المجلس الدولي للمتاحف التابع لـ"يونسكو" ومقره باريس، أن جميع متاحف العالم تقريبا أغلقت بسبب جائحة مرض "كوفيد-19" الناتج عن الإصابة بالفيروس

ويخشى قطاع المتاحف الخاصة من العديد من عمليات إشهار الإفلاس في الأشهر المقبلة.

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ويظهر المسح أن أكثر من ربع المتاحف في إفريقيا وآسيا والدول العربية يخشى أن تغلق أبوابها إلى الأبد .