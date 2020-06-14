من هو الإرهابي السوري "قاطع الرؤوس" الذي تحوّل إلى عميدٍ في ليبيا ؟

رصدت الأجهزة الأمنية في ليبيا الإرهابي السوري المعرف بـ"قاطع الرؤوس" المدعو "غليص جنّاب" في طرابلس، مرتديًا زيّ وزارة الداخلية التابعة لحكومة فايز السراج برتبة عميد.

وقالت مواقع إخبارية نقلا عن "مصدر عسكري ليبي" إنه تم رصد الداعشي السوري يتجول داخل المناطق المحررة ويوجه أتباعه بإقتحام المنازل وتفتيشها.

وظهر "غليص" يرتدي زيا تابعا لوزارة داخلية حكومة السراج (بدلة خضراء) برتبة عميد مع قبعة لسلاح الصاعقة على رأسه.

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و"غليص" هو قيادي سابق بتنظيم داعش الارهابي في سوريا وإرتكب عدة جرائم قتل وذبح في مدينة حلب السورية، وقدم إلى ليبيا في شهر جانفي 2020 وشارك في القتال بطرابلس.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن تركيا أرسلت 13 ألف سوري من بينهم قيادات إرهابية للقتال في ليبيا أمام أعين المجتمع الدولي.

وتحدّث المرصد السوري على لسان مديره رامي عبد الرحمان عن كتيبة الدواعش التي إنتقلت من البادية السورية إلى مناطق جبهة النصرة ومن ثم إلى مناطق الجيش الوطني، وأضاف عبد الرحمان أن المرصد لديه قائمة بأسماء 49 عنصرا من الدواعش ذهبوا للقتال في ليبيا، متسائلًا: "ماذا فعل المجتمع الدولي؟" .