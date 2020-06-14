الصين تشرع في بناء خط "قطار السماء" السياحي

بدأ مؤخرا في مقاطعة هوبي بوسط الصين تشييد خط حديدي أحادي القضبان للعربات السياحية المعلقة، والذي سيحمل إسم "قطار السماء"، حسب ما ذكر مطور الخط الحديدي.

وقالت شركة مجموعة العلوم والصناعة المحدودة للسكك الحديدية الصينية، إنه من المتوقع أن يتم التشغيل التجريبي للخط الحديدي الذي سيبلغ إجمالي إستثماراته 600 مليون يوان (84 مليون دولار أمريكي)، مع حلول ماي العام القادم في منتجع جرف تشينغيوين السياحي في مدينة إنشي.

وأوضحت الشركة أن الخط الذي سيبلغ طوله 2.1 كيلومتر، سيربط بين جميع المداخل والمخارج الرئيسية وكذلك المواقع السياحية للمنتجع، مشيرة إلى أنه ستتم إقامة ثلاث محطات على طول الخط الحديدي، فيما سيتم تشغيل قطار مكون من عربتين على هذا الخط بحمولة قصوى تصل إلى 170 شخصا.

وذكر مصدر بالشركة أنه مع إكتمال بناء المشروع فإنه من المتوقع أن يساعد على تخفيف الفقر في 28 قرية قريبة من المنتجع.

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المصدر شبكة الصين