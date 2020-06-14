النمسا تُحذر من زيادة قوية في عدد اللاجئين القادمين إلى أوروبا

حذرت وزارة الداخلية النمساوية من حدوث زيادة قوية في عدد اللاجئين القادمين إلى أوروبا مرة أخرى مشيرة إلى زيادة عدد المعابر غير القانونية خاصة طريق شرق البحر المتوسط والذي يعتبر الأكثر نشاطًا حاليا.



وقالت مصادر فى الوزارة اليوم، إنه بعد الانخفاض الكبير فى عدد اصابات فيروس كورونا فى أوروبا منذ أبريل الماضي ارتفع عدد اللاجئين المتجهين إلى الاتحاد الأوروبي بشكل حاد مرة أخرى، مشيرة إلى تضاعف اللاجئين حاليا على طرق الهجرة الرئيسية في أوروبا بما يقرب من

ثلاثة أضعاف ما كان عليه في الشهر السابق.

وفى نفس السياق، ذكر تقرير لمجموعة "فونك" الإعلامية اليوم نقلًا عن وكالة حماية الحدود الأوروبية "فرونتكس" أنه تم رصد 31 ألفا و600 عملية عبور غير قانونية للمهاجرين في الفترة من يناير إلى مايو الماضيين بنسبة أقل بنسبة ستة بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

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وأشار التقرير إلى أن الطريق عبر شرق البحر الأبيض المتوسط أي عبر

تركيا واليونان، كان مرة أخرى "طريق الهجرة الأكثر نشاطًا إلى أوروبا".

وأفاد التقرير بأن " فرونتكس" اكتشفت معابر حدودية غير منتظمة في مايو الماضي بلغت 1250 معبرا أي ما يمثل ثمانية أضعاف ما كانت عليه في أبريل الماضي مشيرة إلى أن معظم اللاجئين جاءوا من أفغانستان.

وبحسب التقرير جاء أكثر من 650 لاجئ عبر طريق غرب البحر الأبيض المتوسط من المغرب إلى إسبانيا وكان هذا تقريبًا أربعة أضعاف العدد مقارنة مع أبريل الماضي بينما سجل طريق غرب البلقان أكثر من 900 معبر حدودي غير قانوني في مايو الماضي بزيادة قدرها 50 في المائة عن نفس الفترة من العام الماضي.