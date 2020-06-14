قطر.. انخفاض ملموس في الإصابات اليومية بكورونا

أعلنت السلطات الصحية القطرية اليوم الأحد عن تسجيل ثلاث وفيات وأقل من 1.2 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية وفقا لموقع روسيا اليوم.
وأكدت وزارة الصحة القطرية في تقريرهااليومي حول مستجدات تفشي الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، رصد 1186 إصابة جديدة بالوباء خلال آخر 24 ساعة، مقابل 1828 إصابة يوم أمس.
وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بـ"كوفيد-19" التي تم رصدها في قطر 79602، بما في ذلك 73 حالة وفاة و22631 حالة نشطة، بينها 231 حالة في العناية المركزة.
وارتفع عدد المتعافين من كورونا في قطر خلال اليوم الأخير بـ1646 حالة شفاء جديدة، وبذلك بلغ العدد 56898.
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