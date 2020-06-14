لإعادة إعمار العراق.. تأكيدات لأهمية تفعيل مخرجات مؤتمر المانحين

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الأحد، أن بلاده حريصه على إقامة علاقات متينة مع الكويت انطلاقًا من الأواصر الأخوية والوشائج التاريخية التي تربط الشعبين الشقيقين، مشيرًا إلى أن المراحل المتقدمة التي قطعها البلدان في التعاون والعمل المشترك تدعو إلى التفاؤل.

وأشار صالح خلال لقائه بوزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر

المحمد الصباح - وفقا للوكالة الوطنية العراقية للأنباء نينا - إلى أهمية الانفتاح الاقتصادي بين البلدين وتفعيل مخرجات مؤتمر المانحين الدوليين في الكويت لإعادة إعمار العراق، مبينًا أن الأزمات السياسية والاقتصادية وانتشار جائحة كورونا تتطلب من دول المنطقة المزيد من التنسيق والتكاتف لتجاوز هذه الأوضاع بغية ترسيخ ركائز الاستقرار والسلم وتحقيق الازدهار للشعوب.

ونقل وزير الخارجية إلى الرئيس العراقي دعوة من الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح لزيارة الكويت، ووعد صالح بتلبيتها في أقرب فرصة.

وقدم وزير الخارجية الكويتي التهنئة بمناسبة تشكيل الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي مجددًا دعم بلاده للعراق في المجالات كافة، وحرصها على مدّ جسور التعاون ومساندتها الكاملة لاستقرار العراق والحفاظ على سيادته.