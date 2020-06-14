اعتقال أجنبي باليابان بعد العثور على جثة امرأة في حقيبة

أفادت وسائل إعلام بأن الشرطة اليابانية اعتقلت رجلًا أجنبيصا في سن 31 عامًا، على خلفية قضية عثر فيها على جثة امرأة داخل حقيبة، وفقًا لموقعروسيا اليوم.
وبحسب التقارير، لم يوجه إلى الرجل الموقوف حتى الآن تهمة القتل، بل فقط تهمة مخالفة قانون التعامل معالجثث، لأن القانون الياباني يجرم ترك الجثة من دون دفنها على نحو مناسب.
وكانت عائلة إحدى النساء (37 عامًا) قد قدمت بلاغًا إلى الشرطة عن اختفائها، وتم العثور على جثتها لاحقًا داخل حقيبة على ضفة نهر في محافظة آيتشي.
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