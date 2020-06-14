إيران: تسجيل 2472 إصابة جديدة بكورونا ووفاة 107 خلال 24 ساعة

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية سما سادات لاري، اليوم الأحد، تسجيل 2472 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 187427 من ضمنهم 2781 في حالة حرجة، وهم يخضعون الآن للعناية المركزة.

أضافت سادات لاري- حسبما ذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية- أنه تم تسجيل أيضًا 107 حالات وفاة جديدة خلال الساعات الأربعة والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك عدد حالات الوفاة إلى 8837 شخصًا.

وأشارت إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ حتى الآن 148674 شخصًا. إلى 187427 من ضمنهم 2781 في حالة حرجة، وهم يخضعون الآن للعناية المركزة.أضافت سادات لاري- حسبما ذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية- أنه تم تسجيل أيضًا 107 حالات وفاة جديدة خلال الساعات الأربعة والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك عدد حالات الوفاة إلى 8837 شخصًا.وأشارت إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ حتى الآن 148674 شخصًا.

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