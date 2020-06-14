- 1/2
- 2/2
احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن الوزير الإرياني “في اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، نتذكر عشرات الآلاف من الأطفال اليمنيين الذين استدرجتهم الميليشيا الحوثية من منازلهم ومقاعد دراستهم وأحيائهم وغسلت أدمغتهم بالأفكار الطائفية الإرهابية الدخيلة على الشعب اليمني وأخضعتهم لدورات عسكرية وزجت بهم في جبهات القتال خدمة لنظام إيران”.
وأوضح الإرياني أن أطفال اليمن في مناطق سيطرة الميليشيا يدفعون ثمناً باهظاً منذ الانقلاب الحوثي على الحكومة جراء انهيار شبكة الخدمات العامة وغياب الرعاية الصحية وتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية ووصول معدلات الفقر والبطالة والمجاعة لمستويات قياسية بسبب نهب المرتبات وشلل القطاع الخاص وارتفاع الأسعار.
وأشار الإرياني إلى أن مئات الآلاف من أطفال اليمن، هم ضحية لأكبر عملية تجريف تنفذها الميليشيا الحوثية للقطاع التعليمي منذ الانقلاب، ضمن مخطط واضح لدفع الطلبة خارج مقاعد الدراسة للالتحاق بجبهات القتال وتجهيل المجتمع وإفساده ومسخ هويته الوطنية والقومية وخلق جيل من المؤدلجين بالأفكار الإرهابية المتطرفة.
وطالب الإرياني المجتمع الدولي بإدراك حقيقة ما تتعرض له الطفولة في اليمن من جرائم وانتهاكات في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية، والضغط على الميليشيا لوقف استغلال الأطفال في الأعمال القتالية والزج بهم في محارق الموت، ومساندة جهود الحكومة لحمايتهم وتمكينهم من الحياة بشكل طبيعي كباقي نظرائهم في العالم.
تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار
كانت هذه تفاصيل خبر الإرياني يدعو لوقف جرائم ميليشيا الحوثي بحق الأطفال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.