كتب هاني نصر العربي في الأحد 14 يونيو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مسؤول: الحكومة البريطانية تبحث الخيارات المتاحة للحجر الصحي للمسافرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح وزير المالية البريطاني، ريشي سوناك، اليوم الأحد، بأن الحكومة البريطانية تبحث الخيارات المتاحة للحجر الصحي لمدة أسبوعين بالنسبة للأشخاص الذين يدخلون بريطانيا وقد تكون قادرة على إجراء تغييرات على القواعد.

وقال "سوناك" لتلفزيون "بي بي سي": "نريد جميعًا أن نرى السفر مفتوحًا مرة أخرى، بالطبع نحن نفعل ذلك، ومثل كل شيء آخر نريد أن نتأكد من أن لدينا الإجراءات المناسبة في الوقت المناسب والتي يتم إبلاغها بالعلم وكل شيء آخر يجب أن نفكر فيه"، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف: "نحن نبحث في جميع الخيارات للتأكد من أن ذلك ممكن وقد حصل الناس على اقتراحات حول الكيفية التي قد نتمكن بها من فتح بعض ممرات السفر بمرور الوقت، وبالتالي فإن وزير النقل يبحث بنشاط في جميع هذه الخيارات."

وتعرضت الحكومة لضغوط شديدة من صناعة السفر والقطاعات الأخرى بسبب سياسة الحجر الصحي التي أدخلتها الأسبوع الماضي. وقالت الخطوط الجوية، إنها ستدق الوظائف والسياحة.