كتب هاني نصر العربي في الأحد 14 يونيو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر انفجار ضخم بمصنع "هوندا" للسيارات وسط اليابان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقع انفجار ضخم، منذ قليل، في مقر مصنع تابع لشركة تصنيع سيارات "هوندا موتورز" في محافظة "مي" وسط اليابان، مما أدى إلى إصابة عاملين اثنين.

وكشفت الشرطة اليابانية، أن الانفجار وقع في حوالي الساعة 09:15 صباحا بالتوقيت المحلي لطوكيو (00:15 بتوقيت جرينتش)، حسبما ذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية، بالقرب من لوحة توزيع الطاقة الكهربائية في مصنع سوزوكا هوندا.

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وقد أفادت وسائل الإعلام اليابانية، بأن المصابين كانوا يشغلون لوحة التوزيع لمعرفة ما إذا كان هناك تدفق للتيار. وتم نقلهم إلى احدى المستشفيات القريبة مصابين بحروق في الجزء العلوي من الجسم والوجه.

وأشارت وكالة أنباء كيودو اليابانية، إلى أن أسباب الحادث قيد التحقيق في الوقت الراهن من قبل الشرطة المحلية.