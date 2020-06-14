كتب هاني نصر العربي في الأحد 14 يونيو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تزويد نيودلهي بـ500 حافلة للسكك الحديدة وتجهيزها لرعاية مرضى كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الحكومة الفيدرالية الهندية، اليوم الأحد، أنها ستزود سلطات مدينة نيودلهي بـ 500 حافلة للسكك الحديدية وسيتم تجهيزها لرعاية مرضى فيروس كورونا المستجد، بعد زيادة عدد الحالات التي أدت إلى نقص في أسرة المستشفيات.

وقال وزير الداخلية، أميت شاه، على "تويتر"، بعد اجتماع مع رئيس وزراء العاصمة، إن الحافلات سيزيدون سعة دلهي بـ 8 آلاف سرير، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف، أن الحكومة سوف تكثف أيضًا الاختبارات في المدينة، وخاصة في مناطق الاحتواء، وإجراء مسح صحي من الباب إلى الباب للسكان وتوفير إمدادات كافية من اسطوانات الأكسجين وأجهزة التهوية.

وأردف "شاه"، أن اللجنة تدرس توفير 60٪ من أسرة المستشفيات الخاصة في دلهي بتكلفة منخفضة لمرضى فيروس كورونا، وتحديد تكلفة الاختبار والعلاج، مشيرًا إلى أنه سيتم تقديم تقرير يوم الاثنين.

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الهند، هي رابع أسوأ البلدان المتضررة في العالم، مع تزايد الحالات بشكل مطرد.

وذكرت قفزة قياسية في يوم واحد في الحالات يوم الأحد، مضيفة ما يقرب من 12,000 حالة إصابة مؤكدة ويصل المجموع إلى أكثر من 320 ألفا، وفقا لبيانات وزارة الصحة.

فرض رئيس الوزراء ناريندرا مودي، إغلاقًا على مستوى البلاد في أواخر مارس تم تخفيفه منذ ذلك الحين.

مع وجود أكثر من 22,000 حالة نشطة، دلهي هي ثالث أسوأ المتضررين بعد ولايتي ماهاراشترا وتاميل نادو. وقال رئيس وزراء دلهي، الذي يبلغ عدد سكانه 20 مليون نسمة، أنه من المتوقع أن يتجاوز عدد الإصابات في المدينة أكثر من نصف مليون بحلول نهاية يوليو.

يأتي ذلك بعد احتجاج عام على ارتفاع تكلفة الأسرة وعلاج فيروسات التاجية في المستشفيات الخاصة.