كتب هاني نصر العربي في الأحد 14 يونيو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر اعتقال 100 في بريطانيا مع استمرار احتجاجات حياة السود مهمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتقلت الشرطة البريطانية أكثر من 100 شخص في لندن، بعد يوم آخر من الاضطرابات الاجتماعية التي شهدت اشتباك المتظاهرين المناهضين للعنصرية مع المتظاهرين المتنافسين.

ووفقًا لتقارير إعلامية بريطانية واسعة النطاق، أُصيب نحو 15 شخصًا، بينهم ستة ضباط شرطة، خلال اشتباكات في وسط لندن يوم السبت بين مؤيدي حياة السود مهمة والمتظاهرين المضادين الذين شملوا أعضاء من "أقصى اليمين"، كما ذكرت وكالة "سبوتنيك".

في الأيام التي سبقت يوم السبت، كان من المتوقع على نطاق واسع أن المواجهة بين الجانبين من المرجح. وتعهد عدد من الجماعات الناشطة، مثل تحالف الديمقراطيين لكرة القدم واتحاد الدفاع الإنجليزي، بحماية تماثيل الشخصيات التاريخية مثل ونستون تشرشل التي كانت هدفاً لمتظاهري حركة حياة السود مهمة في الأيام السابقة.

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ومع ذلك، فقد تم الإبلاغ على نطاق واسع عن أن البريطانيين العاديين الذين كانوا قلقين ببساطة بشأن تخريب تماثيل الشخصيات الوطنية الشهيرة ظهروا لحمايتهم.

ووبحسب قناة "سكاي نيوز"، يقال، إن خدمة الإسعاف في لندن عالجت 15 شخصًا أصيبوا في الاحتجاجات. وبحسب ما ورد نُقل ستة أفراد من الجمهور إلى المستشفى، كان هناك اضطراب واسع النطاق ومستمر في الاحتجاجات.

في الأسبوع الماضي أثناء احتجاج كبير لحياة السود مهمة في لندن - أثارته مقتل ضابط شرطة من مينيابوليس جورج فلويد، رجل أسود غير مسلح في الولايات المتحدة - قام المتظاهرون بتشويه نصب ونستون تشرشل في ساحة البرلمان بكتابة "كان عنصريًا" أسمه. حاول متظاهر أسود آخر يعيش حياة حرق جاك الاتحاد في النصب التذكاري - وهو نصب تذكاري لإحياء ذكرى قتلى الحرب في بريطانيا.