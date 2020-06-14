كتب هاني نصر العربي في الأحد 14 يونيو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر "بوتين": روسيا ستكون قادرة على مواجهة أسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، أن روسيا ستكون قريبًا في وضع يمكنها من مواجهة الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت التي نشرتها دول أخرى، قائلًا، أن موسكو كانت متقدمة على الولايات المتحدة في تطوير أنواع جديدة من الأسلحة.

ونقلت وكالة أنباء "ريا" عن "بوتين" قوله: "من المحتمل جدا أنه سيكون لدينا وسائل لمكافحة أسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت عندما تمتلك الدول الرائدة في العالم مثل هذه الأسلحة."، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وبينما تمتلك روسيا والولايات المتحدة بشكل عام نفس العدد من الأسلحة النووية، قال "بوتين" إن موسكو متقدمة في تطوير الأسلحة المتقدمة.

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يمكن لمركبات التي تفوق سرعتها سرعة الصوت توجيه مسار لا يمكن التنبؤ به والمناورة بشكل حاد مع اقترابها من التأثير. كما أنها تتبع مسارًا أكثر انسيابية وأقل من الصواريخ البالستية.

تقوم واشنطن وموسكو بتوسيع قدراتهما الدفاعية مع انهيار بعض اتفاقيات الحد من التسلح في حقبة الحرب الباردة خلال تدهور العلاقات الروسية مع الغرب.

في العام الماضي، نشرت روسيا أول صواريخ لديها قدرات تفوق سرعتها سرعة الصوت، بينما يهدف البنتاجون إلى نشر قدرات تفوق سرعتها سرعة الصوت في أوائل إلى منتصف 2020.