كتب هاني نصر العربي في الأحد 14 يونيو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر العراق: 7 قتلى بينهم عناصر أمن بهجوم لـ"داعش" في ديالى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت مصادر أمنية عراقية، مقتل وإصابة عدد من الأشخاص جراء هجوم شنه تنظيم "داعش" الإرهابي على قرية ميخاس في محافظة ديالى بشمال شرقي البلاد، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

وأكدت المصادر الأمنية العراقية، أن مسلحي "داعش" قتلوا فجر اليوم سبعة أشخاص بينهم عناصر أمن، وأصابوا خمسة آخرين في القرية الواقعة في أطراف مدينة خانقين.

وأشارت المصادر الأمنية العراقية، إلى أن الهجوم على القرية التي تقطنها عشيرة من الشيعة الكاكائية من القومية الكردية نفذ باستخدام أسلحة خفيفة ومتوسطة.

من جانبه، كشف مدير هجرة قضاء خانقين، علي غازي، للوكالة، أن بين القتلى امرأة.

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وفي وقت سابق، أفاد مصدر أمني عراقي، بسقوط صاروخي كاتيوشا على معسكر التاجي شمالي بغداد دون وقوع خسائر.

وقالت وكالة الأنباء العراقية إن صاروخين كاتيوشا سقطا على معسكر التاجي شمالي بغداد، دون خسائر تذكر، ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الهجوم حتى مساء السبت.

ومعسكر التاجي يتعرض من وقت لأخر لهجمات صاروخية تتبناها مليشيات موالية لإيران، بهدف إشعال التوتر بين الحكومة العراقية والقوات الأمريكية، خاصة مع تواصل الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن والذي يحدد مستقبل القوات الأمريكية في بغداد.

كما تعرض المعسكر الذي يقع شمالي العاصمة العراقية بغداد، في 14 مارس الماضي، لهجوم بصواريخ كاتيوشا، أدى لمقتل جنديين أمريكيين وبريطاني، بحسب وسائل إعلام محلية.