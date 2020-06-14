كتب هاني نصر العربي في الأحد 14 يونيو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير المالية البريطاني: سنراجع قاعدة التباعد الاجتماعي بشكل عاجل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح وزير الماليةالبريطاني، ريشي سوناك، اليوم الاحد، بأن بريطانيا ستقوم بمراجعة عاجلة لقاعدة التباعد الاجتماعي التي يبلغ طولها مترين وهي تحاول مساعدة الاقتصاد على التعافي من انهيار أزمة فيروس كورونا بنسبة 25٪.

وقال "سوناك" لتلفزيون "سكاي نيوز"، اليوم، إن التقدم في معالجة فيروس كورونا المستجد يعني أن بريطانيا تمكنت من إلقاء "نظرة جديدة" على القاعدة التي قال كثير من أصحاب العمل، إنها ستصعب عليهم العودة إلى السرعة، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف: "لقد وضع رئيس الوزراء مراجعة شاملة لقاعدة المترين. المراجعة ستشمل العلماء والاقتصاديين وغيرهم"، موضحًا، أن السلامة لن تعرض للخطر بسبب أي تغييرات.

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إن تقليل المسافة التي يجب على الناس الحفاظ عليها لتقليل خطر انتشار الفيروس يعني أن ثلاثة أرباع الحانات يمكن إعادة فتحها، بدلاً من حوالي الثلث مع وجود قاعدة بطول مترين.

وأردف "سوناك"، أيضًا، أن البيانات التي أظهرت الأسبوع الماضي أن الاقتصاد البريطاني انكمش بمقدار الربع خلال شهري مارس وأبريل كشفت للتو عن مدى التأثير الاقتصادي للحظر.

وأكد: "لقد علمنا دائمًا أن ذلك سيحدث، ولكن الآن بدأت الأرقام تظهر ذلك".

كما قال، إن الصدمة المباشرة للاقتصاد من الإغلاق ستثبت أنها مؤقتة وإن إعادة فتح قطاع التجزئة هذا الأسبوع كانت خطوة مهمة للتعافي يتبعها قطاع الضيافة.