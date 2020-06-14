سوق القريعة.. تجار الجملة يدعون الحكومة إلى منحهم قروضا وزملاؤهم بالتقسيط يتفاوضون لاستئناف تجارتهم

لا يزال تجار التقسيط في المركب التجاري في سوق القريعة يتفاوضون مع السلطات بشأن استئناف تجارتهم، على غرار تجار الجملة، الذين فتحوا محلاتهم، الخميس الماضي.

وأوضح رشيد النجم، رئيس جمعية وفاق القريعة للتجار والصناع وأصحاب الخدمات، أن التجار، الذين يزاولون تجارتهم بالتقسيط، يتفاوضون مع الجهات المعنية بشأن منحهم تراخيص للعودة إلى تجارتهم.

وحسب المتحدث نفسه، فإن تجار الجملة، على الرغم من أنهم استطاعوا فتح محلاتهم، الخميس الماضي، إلا أنهم لم يتمكنوا من بيع بضاعتهم، أو الوصول إلى مبلغ ألف درهم، منذ أن استأنفوا عملهم.

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ولفت رشيد النجم الانتباه إلى أن سوق القريعة، بالإضافة إلى درب عمر، وكراج علال، يعتبرون المزود الرئيسي للأسواق الوطنية، التي لا يزال بعضها مغلقا.

ودعا المتحدث نفسه الحكومة إلى التنسيق مع البنوك لمنح التجار الصغار القروض، من أجل استمرار تجارتهم المتضررة، بسبب أزمة “كوفيد-19”.

وأشار النجم إلى أن تجار الملابس، بصفة عامة، يتكبدون خسارة كبيرة، بسب تراكم الديون عليهم، وإتلاف بضاعتهم، جراء إغلاق محلاتهم؛ سواء بسبب عامل الرطوبة، أو تغير موديل السلع، فضلا عن أن التجارة الداخلية تعتمد على الشيكات، والكمبيلات.