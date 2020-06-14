نور الدين أمرابط “يقاتل” أبو زعيتر في مواجهة غير معتادة – فيديو

واجه اللاعب المغربي، نور الدين أمرابط، المصارع المغربي، أبو زعيتر، في قتال تدريبي، حمل روح الدعابة، والمرح.

وراج على موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، أمس السبت، مقطع للاعب الأسود، نور الدين أمرابط، يتدرب مع أبو زعيتر في قاعة رياضية في هولندا، وهما يواجهان بعضهما بقوة.

ولقي المقطع انتشارا واسعا، نتيجة المواجهة غير المعتادة بين لاعب عرف بلعبه بطريقة قتالية في المستطيل الأخضر، مع محترف في رياضة القتال الحر “MMA“، علما أن كلاهما لهما شعبية كبيرة في المغرب.