السجن المؤبد لقاتل ميرفت أبو جليّل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - فرضت المحكمة المركزية في حيفا، اليوم الأحد، السجن المؤبد على أشرف طحيمر (44 عاما) من سكان مدينة شفاعمره إثر إدانته بجريمة قتل جارته، ميرفت أبو جليّل (40 عاما)، ذبحا في منزلها أمام أطفالها قبل نحو 4 أعوام.

وتم تقديم دعوى تعويض لعائلة المرحومة بمبلغ قدره 258 ألف شيكل، بسبب الأضرار النفسية التي أصابت أبناء المرحومة.

أشرف طحيمر في المحكمة (أرشيفية)

وكان طحيمر قد قال في جلسة المحكمة، يوم 3 شباط/ فبراير 2020، والتي أدانته باقتراف الجريمة: "أنا لم أقتل ولا علاقة لي بالجريمة، فمنذ أن تم حبسي لم يجدوا أي دليل بحقي".

وكانت النيابة العامة قد قدمت إلى المحكمة المركزية في حيفا، يوم 2 حزيران/ يونيو 2016، لائحة اتهام بحق أشرف طحيمر بتهمة قتل المرحومة ميرفت أبو جليل، طعنا في منزلها بعد منتصف ليلة يوم الأحد 1 أيار/ مايو 2016.

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وجاء في لائحة الاتهام أن 'المتهم كان قد قام بعد منتصف ليلة 1 أيار/ مايو 2016 بالتسلل إلى منزل جارته الضحية، واقتحمه من الطابق السفلي حتى وصل للصالة، ثم توجه للمطبخ وخلع نعليه وتناول سكينا حادة من جارور خزائن المطبخ، ثم صعد إلى غرفة نوم المرحومة التي كانت مستغرقة بنومها وإلى جانبها على السرير نجلها (11 عاما) فطعن المتهم المرحومة بعنقها بهدف قتلها، فاستيقظت وتعاركت معه، وحاول بدوره إغلاق فمها وواصل طعنها في وجهها ويدها، واستيقظ طفلها الصغير على صراخها وحاول الدفاع عنها فدفعه المتهم أرضا وأصابه في كاحل قدمه، في حين استيقظ نجلها الثاني (18 عاما) بسبب الصراخ، وتقدم نحو غرفة والدته، فقام المتهم بلكمه في وجهه بشدة ما أسفر عن خلع أحد أسنانه، وواصل المتهم محاولا طعنه وإصابته، ثم هرب قافزا من إحدى نوافذ المنزل بينما الشاب خلفه، إلا أن المتهم تمكن من الهرب واختفى عن الأنظار".

وجاء في لائحة الاتهام أيضا أن "المتهم عاد إلى منزل والده، ومع سماعه الجيران بالحي يصرخون باسمه قام بإيقاظ ابنه الصغير وهرب وإياه من منزل والده، وبعد عدة ساعات توصلت الشرطة إليه واعتقلته في قرية عبلين المجاورة إذ كان عند شخص يعرفه".

ونسبت للمتهم في لائحة الاتهام "بنود جرائم القتل واقتحام منزل والاعتداء الخطير وإبادة قرائن وبينات وحيازة مخدرات".