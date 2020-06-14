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شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. مسام يعلن نزع 2131 لغماً حوثياً وذخائر غير منفجرة خلال الثلث الأول من يونيو الجاري والان مع التفاصيل
الأحد 14 يونيو 2020
أعلنت غرفة عمليات المشروع السعودي "مسام" لنزع الألغام في اليمن، الأحد 14 يونيو/حزيران 2020م، عن نزع آلاف جديدة من الألغام والعبوات الناسفة والذخائر غير المنفجرة، التي زرعتها وخلفتها المليشيات الحوثية قبل دحرها.
وذكرت غرفة عمليات مشروع "مسام"، أن مجموع ما تم نزعه منذ 30 مايو الماضي ولغاية يوم 11 يونيو 2131 لغماً وذخيرة غير منفجرة.
وأضافت غرفة العمليات أن فرق المشروع نزعت خلال الأسبوع الثاني من هذا الشهر 1279 لغماً وذخيرة غير منفجرة.
وأوضح "رتيف هورن" مدير عمليات "مسام" في اليمن، أن فرق المشروع نزعت خلال الأسبوع الماضي 1036 ذخيرة غير منفجرة، و3 عبوات ناسفة، بالإضافة إلى نزع 238 لغماً مضاداً للدبابات ولغمان مضادان للأفراد.
من جانبه أشار مدير عام المشروع "أسامة القصيبي"، إلى أن فرق المشروع نزعت منذ انطلاق المشروع وحتى 11 يونيو بلغ 169434 لغماً وذخيرة غير منفجرة.
وكان مشروع "مسام" قد نفذ، أمس السبت، عملية إتلاف وتفجير لـ 2415 لغم، وعبوة ناسفة، وقذيفة غير منفجرة في مديرية باب المندب بالساحل الغربي، في عملية هي الـ 18 في الساحل الغربي، ليصل إجمالي عمليات الإتلاف التي نفذها المشروع 62 عملية إتلاف، وتفجير في اليمن.
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