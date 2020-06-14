شكرا لقرائتكم خبر عن مأرب.. التحالف يقصف مواقع للمليشيا في مجزر والجيش يسقط طائرة مسيرة والان مع التفاصيل

الأحد 14 يونيو 2020 قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأحد، 14/حزيران/2020، مواقع حوثية في محافظة مأرب شرقي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية مجزر بالمحافظة تعرضت لقصف جوي عنيف. Advertisements وأكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى من المليشيا جراء القصف الذي تزامن مع تحليق مكثف للمقاتلات الحربية في أجواء المديرية. وفي وقت سابق اليوم أسقطت قوات الجيش مسيرة حوثية للمليشيا في سماء المحافظة ذاتها

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