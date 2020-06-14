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شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. حقيقة وفاة وكيل محافظة حضرموت والان مع التفاصيل
الأحد 14 يونيو 2020
كشف مسؤول محلي بمحافظة حضرموت، جنوب شرق البلاد، حقيقة الأنباء التي تداولها ناشطون بشأن وفاة وكيل محافظ حضرموت.
ونفى الاستاذ عبدالله الدهري مدير عام مكتب وكيل محافظة لشؤون مديريات الوادي و الصحراء الشائعات الإعلامية الغير مسؤولة و التي نشرت أخبار غير صحيحة عن وفاة الاستاذ عصام حبريش الكثيري وكيل محافظة الكثيري في مواقع التواصل الإجتماعي.
وأوضح الدهري ان الأستاذ عصام الكثيري تعرض لوعكة صحية قبل أيام أدخل على إثرها الى هيئة مستشفى سيئون عدة أيام ، مضيفا الى ان الاستاذ عصام الكثيري و بعد تحسن حالته الصحية أخرج من المشفى و هو يتماثل حاليا للشفاء وان حالته الصحية تحسنت بصورة كبيرة.
ودعا الدهري الجهات و المواقع و النشطاء الاعلاميين الى تحري الدقة في نقل المعلومة , مبتهلا إلى المولى عز وجل أن يمن على الاستاذ عصام الكثيري بالصحة و العافية و يبعد عنه كل شر و مكروه.
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