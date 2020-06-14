الاتحاد الاسباني: اقتحام مباراة برشلونة ومايوركا عمل اجرامي

واقتحم مشجع المباراة في شوطها الثاني، من أجل التقاط صورة مع ليونيل ميسي ، رغم أن المباراة كانت بدون جمهور بسبب جائحة فيروس كورونا

ووصفت الليجا العمل الذي قام به المشجع في ملعب مايوركا، بالإجرامي، بسبب اقترابه من اللاعبين وعدم تطبيق مبدأ التباعد الاجتماعي.



وجاء البيان كـ التالي: "في مواجهة حادثة الشخص العفوي الذي دخل إلى ملعب مايوركا، وقفز إلى العشب الأخضر، دون أي إذن، بما في ذلك البروتوكولات المنصوص عليها في التشريعات الصحية الحالية، ستقوم رابطة الدوري الإسباني برفع دعاوي جنائية للنظر أن الواقعة التي حدثت أمس تشكل جريمة".

"وتدين الليجا ما حدث، إدانة مطلقة، لأن هذا النوع من السلوك يعرض صحة الآخرين ونزاهة المنافسة للخطر".

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أكدت بأن هذا الشاب من أصل فرنسي لكنه يعيش في مايوركا، قفز دون أي قناع للحماية، كل هذا من أجل ليونيل ميسي.

