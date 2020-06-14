الصحة تعلن اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخالف حظر التجوال

اعلنت وزارة الصحة والبيئة، الاحد، اتخاذها الإجراءات القانونية بحق كل من يخالف الإجراءات الخاصة بحظر التجوال الجزئي. وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه سيتم "اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخالف الإجراءات الخاصة بحظر التجوال الجزئي ويعتبر أضرار بالصحة العامة وفق قانون العقوبات العراقي ١١١ لسنة ١٩٦٩ المعدل وفق المادة ٣٦٨".

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