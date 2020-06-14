وزير التخطيط يؤكد ضرورة اخضاع جميع المنافذ الحدودية للسلطات الاتحادية

أكد وزير التخطيط خالد بتال، الأحد، على ضرورة اخضاع جميع المنافذ الحدودية إلى السلطات الاتحادية. ونقلت وكالة الانباء العراقية (واع) عن بتال قوله، إن "الأيام المقبلة ستشهد حوارا مع الإقليم بشأن توحيد آليات العمل بالمنافذ الحدودية". وأضاف أن "حجم الاستيرادات العراقية واسع جدا ويشمل ١٣٠ دولة"، مؤكداً على "ضرورة اخضاع جميع المنافذ الحدودية للسلطات الاتحادية".



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