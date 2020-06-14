خلية الازمة بالنجف: حظر التجوال يبدأ من العاشرة مساءً وحتى السادسة فجراً

اصدرت خلية الازمة الخاصة بمواجهة وباء فيروس كورونا في النجف، الاحد، قرارات عدة بينها حظر جزئي للتجوال يبدأ من الساعة العاشرة مساءً وحتى السادسة فجراً.
وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الحظر الجزئي من الساعة العاشرة مساء الى الساعة السادسة فجراً، و يخول مدير الدائرة الحكومية في دوام الموظف و يكون الدوام فيها على شكل ثلاثة شفتات موزعة على الشهر الواحد".
واضافت، تم الاتفاق على استمرار "غلق المولات و الاسواق و المحال التجارية التي لا تلتزم بالاجراءات الوقائية واهمها توفير الكمامات والكفوف ومواد التعقيم وعدم ادخال اي مواطن غير ملتزم بالتعليمات الصحية".
واضافت، تم الاتفاق على استمرار "غلق المولات و الاسواق و المحال التجارية التي لا تلتزم بالاجراءات الوقائية واهمها توفير الكمامات والكفوف ومواد التعقيم وعدم ادخال اي مواطن غير ملتزم بالتعليمات الصحية".
وتابعت، تم "توجيه الدوائر الحكومية بعدم دخول اي مواطن غير ملتزم بالاجراءات الوقائية، فضلا عن الاستمرار بغلق المطاعم حتى التوصيل المجاني وكذلك قاعات المناسبات و المسابح".
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