الاتحاد الفلسطيني يعزي نظيره العراقي بوفاة علي هادي

رياضة 2020-06-14 | 15:01 32 مشاهدة تقدم اللواء جبريل الرجوب، رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، بخالص التعزية وأصدق مشاعر المواساة إلى الهيئة التطبيعية والوسط الرياضي العراقي، بوفاة المدرب علي هادي، سائلين الباري عز وجل أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. يذكر ان هادي توفي يوم امس الأول الجمعة عن عمر ناهز الـ 53 عاماً، بعد إصابته بفايروس كورونا.

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