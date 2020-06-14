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العاهل المغربي يصدر تعليمات بإرسال مساعدات طبية إلى 15 دول أفريقية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 يونيو 2020

العاهل المغربي يصدر تعليمات بإرسال مساعدات طبية إلى 15 دول أفريقية

متابعات_ الخليج 365

أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس، تعليمات بإرسال مساعدات طبية إلى 15 دول أفريقية، من أجل دعم تدابيرها الرامية إلى النجاح في التصدي لجائحة .

 

وأوضح بيان لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي، أن هذه المساعدة تهدف إلى مواكبة الدول الأفريقية الشقيقة في ما تقوم به من جهود ضد "كوفيد-19".

 

وأضاف أن شحنات المساعدات التي أمر بها الملك محمد السادس سترسل إلى 15 دولة في القارة السمراء؛ منها موريتانيا والسنغال وجزر القمر والنيجر وتشاد.

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كما تضم لائحة البلدان المعنية بالمبادرة المغربية كلا من بوركينافاسو والكامرون والكونغو وإسواتيني، وغينيا وملاوي والكونغو الديمقراطية، وغينيا بيساو وتنزانيا وزامبيا.

 

وتتكون المساعدات، وفق وزارة الشؤون الخارجية، من حوالي 8 ملايين كمامة و900 ألف غطاء للرأس و60 ألف سترة طبية، زيادة على 30 ألف لتر من المطهرات الكحولية و75 ألف علبة من "كلوروكين" و15 ألفا من "أزيتروميسين".

 

وشدد البيان على أن هذا العمل التضامني يندرج في إطار تفعيل المبادرة التي أطلقها الملك محمد السادس، في 13 أبريل الماضي، باعتبارها نهجا موجها نحو العمل لصالح البلدان الأفريقية الشقيقة.

 

وتم تصنيع المساعدات الطبية التي تضم جميع المنتجات والمعدات الواقية في المملكة المغربية، وهي مطابقة لمعايير منظمة الصحة العالمية.

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