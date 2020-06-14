وزارة الهجرة تكشف عن عدد المصريين العائدين من الخارج منذ بدء أزمة كورونا

كشفت وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، الدكتورة نبيلة مكرم، عن اعداد المصريين الذين عادوا إلى أرض الوطن منذ بدء أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقالت "مكرم"، في مداخلة عبر "سكايب" لبرنامج "صباحك مصري" على فضائية "إم بي سي مصر 2" اليوم الأحد، إنه تم تشكيل غرفة عمليات بالوزارة لحصر عدد العالقين في جميع دول العالم للتواصل معهم وعودتهم إلى وطنهم منذ بدء الأزمة.

وأضافت الوزيرة أنه تم التواصل مع مختلف القنصليات في كافة دول العالم لحصر عدد العالقين وبحث كيفية عودتهم إلى أرض الوطن.

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وأشارت إلى أنه تم التوصل لاتفاق لعودة ما يقرب من 3 آلاف مواطن عالق في دولة قطر، موضحة أن الأولوية هي للمواطنين الذين كانوا في زيارات عمل أو للمصريين الذين تم إنهاء تعاقدهم وانتهاء إقامتهم في قطر.

وأعلنت "مكرم" عن إعادة أكثر من 20 ألف مواطن مصري عالق في مختلف دول العالم منذ بداية أزمة كورونا وحتى الآن.

وأكدت وزيرة الهجرة أن الوزارة تلقت خلال الفترة الأخيرة طلبات بالتبرع بأدوية تساعد في الشفاء من فيروس كورونا عبر أبناء مصر في الخارج.