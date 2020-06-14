اقتصادية قناة السويس: مشروع جديد لإنتاج عربات السكة الحديد بشرق بورسعيد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس يحيى زكى، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن مشروع يتم تنفيذه شرق بورسعيد لإنتاج عربات السكك الحديدية عبر خطة طموحة لتطوير قطاع السكك الحديدية، لافتا إلى أنه يتم استخدامه أيضا فى مشروعات المترو واحتياجات مصر خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا أنه لا يُلبى الاحتياجات المحلية فقط إنما يخدم ايضا المنطقة الإقليمية وأفريقيا، قائلا: "القارة الإفريقية هى المستقبل وهناك تنافسية من سيكون بوابة لأفريقيا، ويجب أن نهيئ أنفسنا لهذا الأمر بما لدينا فى المنطقة من حوافز للتصدير بعد استقطاب التكنولوجيا الحديثة. وأوضح أن الدراسة تأتى فى ظل التوجه الحكومى خلال العشر سنوات المقبلة لإقامة مشروعات خدمية فى هذا المجال، لتوطين هذه الصناعة فى مصر، لتكون مركزًا "تصديريًا" لهذه الصناعات إلى إفريقيا، لافتا إلى أن هناك تحركا مستمرا من جانب المنطقة الاقتصادية فى أكثر من محور فى هذه الآونة؛ لزيادة الحوافز المقدمة للمستثمرين، وتحسين مناخ الأعمال. Advertisements جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، لمتابعة أعمال الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والإجراءات التى يتم اتخاذها بشأن تطوير البنية التحتية للمنطقة، والإجراءات الجمركية التى يتم اتخاذها، وبحث كيفية جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة القدرة التنافسية للمنطقة فى ظل التداعيات الجديدة للاقتصاد العالمى، وتغير أنماط وأشكال التجارة العالمية وتأثير ذلك على الاقتصاد الوطنى، وذلك بحضور المهندس يحيى زكى، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

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