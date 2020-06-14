موريتانيا تنهي رحلات إجلاء رعاياها جويا من المغرب وتستعد لإعادة الباقين برا

أعلنت الجارة الجنوبية، موريتانيا، أنها تعتزم إعادة مواطنيها العالقين في جنوب المغرب، خلال الأيام القليلة المقبلة، برا.

وقال الوزير الأول الموريتاني، إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا، في ندوة صحافية لهن مساء أمس السبت، إن قضية العالقين في جنوب المغرب، على الحدود مع موريتانيا، ستحل في أقل من أسبوع، مشيرا إلى أن الظروف الصحية لم تكن تسمح بدخولهم.

وأوضح ولد الشيخ سيديا أن الرحلات الجوية، التي نظمتها موريتانيا لنقل العالقين في المغرب انتهت، مشيرا إلى أن الطائرات الموريتانية ستتوجه في الأيام المقبلة إلى الإمارات، وتركيا، ومصر، والسودان، لإجلاء باقي العالقين.

يذكر أن عالقين موريتانيين في الأقاليم الجنوبية، كانوا قد خاضوا وقفة احتجاجية، قبل أيام، للمطالبة بترحيلهم إلى بلادهم، إلا أن رحلات الترحيل الجوية لم تشملهم.

وعلى الرغم من اكتشافها لحالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد في صفوف أول دفعة من عالقيها العائدين من المغرب، نظمت موريتانيا رحلة إجلاء ثانية، موفرة للعائدين من المغرب فحصا خاصا بفيروس كورونا، يخضعون له مباشرة بعد الدخول إلى البلاد.