إسبانيا تعلن إعادة فتح حدودها الأوروبية الأحد المقبل

بعد تسجيل تحسن كبير في وضعها الوبائي، خلال هذا الأسبوع، أعلنت إسبانيا، اليوم الأحد، عن تحديد موعد إعادة فتح حدودها الأوروبية.

وقال رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، اليوم الأحد، إن حدود إسبانيا مع دول شنغن، ستفتح الأحد المقبل، في الوقت الذي من المنتظر أن تفتح فرنسا حدودها مع دول أوروبا اعتبارا من غد الإثنين، ومع الدول غير الأوروبية تدريجيا اعتبارا من 1 يوليوز المقبل، بعد إغلاقها جراء تداعيات فيروس كورونا.

ودخلت إسبانيا منذ 14 ماي الماضي شهرها الثالث من الحجر الصحي الشامل، الذي سيستمر إلى غاية 21 يونيو.

وانتقل حوالي 52 في المائة من الإسبان (25 مليون شخص) منذ بداية الأسبوع إلى المرحلة الثالثة من مخطط رفع العزل التام والتخفيف التدريجي للقيود المفروضة في إطار حالة الطوارئ الصحية، بينما سيظل سكان باقي المناطق والجهات الأخرى في إطار المرحلة الثانية إلى الأسبوع المقبل.

ويتضمن مخطط رفع الاحتواء الشامل والعزل التام الذي انطلق منذ 4 ماي أربعة مراحل، يتم تنفيذها بمستويات مختلفة ومتفاوتة في كل جهة على حدة وذلك اعتمادا على تطور الوضع الوبائي.