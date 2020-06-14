بتعليمات ملكية.. ملايين الكمامات وأقنعة وكلوروكين مغربي لمساعدة 15 دولة افريقية لمواجهة الجائحة

بتعليمات ملكية، يستعد المغرب لإرسال ملايين الكمامات والمعدات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا، لدعم جهود دول افريقية في مكافحة الجائحة.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة لمقيمين بالخارج، اليوم الأحد، إن الملك أعطى تعليماته لإرسال مساعدات طبية لدول افريقية.

وتحمل المساعدات المغربية لدول القارة، حوالي 8 ملايين كمامة، و900 ألف من الأقنعة الواقية، و600 ألف غطاء للرأس، و60 ألف سترة طبية، و30 ألف لتر من المطهرات الكحولية، وكذا 75 ألف علبة من الكلوروكين، و15 ألف علبة من الأزيتروميسين.

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وسيستفيد من هذه المساعدات 15 بلدا إفريقيا ينتمون إلى جميع جهات القارة، وهي بوركينا فاسو، الكاميرون، جزر القمر، الكونغو، إسواتيني، غينيا ،غينيا بيساو، ملاوي، موريتانيا، النيجر، جمهورية الكونغو الديمقراطية، السنغال، تنزانيا، تشاد وزامبيا.

ويأتي إعلان وزارة الخارجية، بعد يومين من اتصال الوزير ناصر بوريطة بنظيره الموريتاني، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، لإعلامه بتعليمات ملكية لإرسال مساعدات طبية لمساعدة الجارة موريتانيا على مواجهة جائحة كورونا.

وكان المغرب قد اختار دولا إفريقية، لتصدير كماماته محلية الصنع، بعد تمكنه من تحقيق اكتفاء ذاتي، وتوفير مخزون احتياطي منها.