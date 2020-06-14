محمد صلاح جاهز لمواجهة إيفرتون

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، على أتم الاستعداد من أجل خوض مباراة فريقه أمام إيفرتون، الأحد المقبل، ضمن أحداث الجولة الـ20 من الدوري.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن الحارس أليسون بيكر الذي غاب عن مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا للإصابة، بات جاهزًا للعودة بنسبة 100% وشارك في التدريبات الجماعية ومباراة ودية.

وأشارت إلى أنه تم رصد مشاركة شيردان شاكيري في التدريبات الأخيرة لليفربول، لكن لم يتضح مدى نشاطه في المران، عقب المعاناة هذا الموسم من إصابات عضلية عديدة.

وأوضحت أن محمد صلاح غاب عن ودية بلاكبيرن كما لم يشارك في عدد من التدريبات، إلا أن ليفربول يؤكد أن كل هذا مجرد إجراءات احترازية، وأن النجم المصري جاهز للظهور ضد إيفرتون.

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وذكرت أن أندري روبرتسون في وضع مشابه لصلاح، وليس هناك أي مخاوف بشأن حالته داخل ليفربول.

وقالت الصحيفة إن أليكس أوكسليد تشامبرلين خرج مبكرًا من ودية بلاكبيرن، بعدما قدم تمريرة حاسمة لساديو ماني وحصل على ضربة في الكاحل، وستتم مراقبة حالته ولا يعتبر وضعه خطيرًا.

أما ناثانيل كلاين، فإنه لن يلعب أي دور هذا الموسم مع ليفربول، بسبب معاناته من قطع في الرباط الصليبي الأمامي.