سان جيرمان يحسم مصير مبابي ونيمار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن باريس سان جيرمان الفرنسي حسم مصير لاعبيه، كيليان مبابي ونيمار دا سيلفا، بعد ارتباطهما بالانتقال إلى ريال مدريد وبرشلونة، على الترتيب.

وقال المدير الرياضي للفريق، ليوناردو، في حوار لصحيفة "جورنال دو دومانش": "لا يوجد ما يشير إلى الاستغناء عن نيمار ومبابي هذا الصيف، الثنائي يرتبط بتعاقد ممتد لموسمين مقبلين، ونفكر في الخطوة القادمة معهما، لأننا نتطلع للأمام".

وأضاف "مبابي مستقبل بي إس جي، هذا ما يخطط له الجميع في النادي، والسيناريو المثالي هو تمديد تعاقده مع الفريق".

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وتابع "مبابي من أفضل 5 لاعبين في العالم رفقة ليونيل ميسي (32 عاما)، كريستيانو رونالدو (35 عاما) ونيمار (28 عاما)، بينما مبابي (21 عاما)".

واستطرد المدير الرياضي للنادي الباريسي "لا داعٍ للتفكير، فالثنائي معنا وعلينا استغلال هذه الميزة، لأنهما إضافة كبيرة، وعلينا أن نجد حلا للإبقاء عليهما".

وبشأن رغبة نيمار في العودة إلى برشلونة، رد ليوناردو "لم نعد نتحدث في الأمر على الإطلاق، نيمار سعيد معنا وقدم موسما رائعا، واندمج بقوة مع الفريق".