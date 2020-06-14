تمديد اعتقال شقيقي نسرين جبارة بشبهة قتلها بالطيبة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - مددت محكمة الصلح في مدينة بيتح تكفا، اليوم الأحد، بناء على طلب الشرطة اعتقال شقيقين (21 و30 عاما) من مدينة الطيبة، وذلك للاشتباه بتورطهما بجريمة قتل شقيقتهما المرحومة نسرين جبارة (36 عاما).

وبموجب قرار المحكمة فإنه جرى تمديد اعتقال المشتبهين لخمسة أيام إضافية على ذمة التحقيقات الجارية، وذلك لغاية يوم 18 حزيران/ يونيو الجاري.

كما تقرر تمديد أمر حظر نشر حول تفاصيل الجريمة والتحقيقات لغاية يوم 1 تموز/ 2020.

هذا، وتعود حيثيات الجريمة إلى يوم 1 آذار/مارس 2020، إذ تعرضت الضحية نسرين عبد الحفيظ جبارة (36 عاما)، وهي أم لخمسة أطفال، لجريمة إطلاق نار داخل مركبتها خلال توجهها للعمل، بعدما اقترب منها مجهول كان على متن دراجة نارية وقام بإطلاق النار صوبها وفرّ من المكان.