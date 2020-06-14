"جوجل" يحقق في اختفاء صورة لتشرشل من محرك البحث

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قالت شركة "جوجل"، اليوم الأحد إنها ستكشف عن سبب اختفاء صورة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، ونستون تشرشل من قائمة أبرز نتائج البحث لرؤساء وزراء البلاد خلال الجدل المثار حول سجله بشأن العنصرية.

وأوضح عملاق البحث أن إزالة الصورة من قائمته لأبرز نتائج البحث عن رؤساء الوزراء البريطانيين السابقين كانت بسبب التحديث التلقائي و"ليس هناك هدف" من ذلك لكنه اعتذر "عن أي قلق" قد يكون تسبب به.

وأشار إلى أن المشكلة لا تنطبق إلا على ما يسمى بقائمة "الرسم البياني المعرفي" وأن العديد من صور تشرشل لا يزال من السهل العثور عليها في محرك البحث الخاص به.

وقال القسم المسؤول عن البحث في "جوجل" على حسابه في "تويتر"، إن " ندرك أن صورة للسير وينستون تشرشل فقدت من نتائج البحث على ‘جوجل‘ ونعتذر عن أي قلق تسببنا به. لم يكن هناك هدف جراء هذا الحادث وسيتم حله. يتم إنشاء الصور في هذه اللوحات وتحدث تلقائيا. وأثناء التحديث يمكن أن تختفي لفترة وجيزة".

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ومع ذلك، أثار اختفاء صورة تشرشل ردة فعل سريعة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال النائب المحافظ، سيمون كلارك إنه "سيكون أمرا مفاجئا إذا كانت هذه سياسة متعمدة من ‘جوجل‘" وأضاف أنه "من شبه المؤكد أن أوروبا الغربية ستكون مستعبدة لولا الرجل الذي فقدت صورته حاليا".

وقد أصبح رئيس وزراء بريطانيا خلال الحرب العالمية الثانية محور جدل بعدما تعرض تمثاله في وسط لندن للتخريب خلال احتجاجات داعمة لحركة "بلاك لايفز ماتر" في نهاية الأسبوع الماضي، وكتب عليه بالطلاء "عنصري".

وتم إدانة الحادث على نطاق واسع لكن منتقدي تشرشل يتّهمونه بأنه كان متعصبا وتصرف بشكل تمييزي مع الأشخاص ذوي البشرة الملونة خلال مسيرته السياسية الطويلة بحيث أدت سياساته إلى وفاة الملايين خلال المجاعة في الهند العام 1943.