رهط: تمديد اعتقال زوج المرحومة روان القريناوي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - مددت محكمة الصلح في بئر السبع، اليوم الأحد، اعتقال زوج المرحومة، روان الكتناني القريناوي (29 عاما)، من مدينة رهط للاشتباه بضلوعه في التسبب بإصابة زوجته ووفاتها.

وعلم أنه جرى تمديد اعتقال المشتبه به لغاية يوم الأربعاء القادم.

وتركت المرحومة خلفها ثلاثة أطفال (5 و8 و9 سنوات)، كما أنها كانت حاملا في الشهر السابع.

وأقر الطاقم الطبي في مستشفى "سوروكا" ببئر السبع، فجر اليوم الأحد، وفاة روان الكتناني القريناوي متأثرة بجراحها الخطيرة، بعدما رقدت في العناية المكثقة وهي فاقدة للوعي إثر إصابتها الحرجة في الدماغ.

وتنسب الشرطة لزوج المرحومة، شبهات الاعتداء عليها وتعرضها لضربة قوية في رأسها، فيما ادعى الزوج بأن زوجته قد وقعت في الحمام.