اليمن.. اشتباكات مسلحة بين قريتين في مديرية الحداء بذمار

الأحد 14 يونيو 2020

قالت مصادر محلية، إن اشتباكات مسلحة تتواصل لليوم العاشر على التوالي بين قريتين في مديرية الحداء بمحافظة ذمار.



وذكرت المصادر أن الاشتباكات تجري بين قريتي الزيدة والجلب بمخلاف بني زياد تستخدم فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وسط تخاذل سلطات الأمر الواقع التابعة لجماعة الحوثي عن إيقاف الصراع.

وبحسب المصادر، فإن الحرب اندلعت بين القريتين منذ خمسة أشهر وأسفرت عن قتيل وعدد من الجرحى، ثم توقفت لفترة زمنية محددة بعد تدخلات قبلية ووساطة، بيد أنها عادت لتنفجر مجدداً.

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وأوضحت المصادر، أن مليشيا الحوثي سعت لإفشال جهود التهدئة التي تقودها القبائل لإخماد الصراع لضمان استمرار المواجهات المسلحة.

وتدعم مليشيا الحوثي أحد أطراف الصراع لاعتبارات سياسية ومالية، وفق المصادر.

في السياق، تجري اشتباكات مسلحة أخرى في ذات المديرية بين بني محن وبيت السعدي في قرية بني بداي، أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين.